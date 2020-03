Ako si ušiť rúško a odbúrať stres

Rúška sú témou dnešných dní. Veľmi ich niet, a tak sme sa ako národ tvorivý pustili do náhradnej výroby a počas povinných dovoleniek šijeme, aby sme nejaké mali. Ak chcete byť originálni, tu je niekoľko tipov.

Najprv ale dôvod: do šitia sa pustilo už toľko žien a chlapov, že by som sa cítila veľmi zle, keby som aj ja zopár nedala. Hlavne ma ale nakopla zdravotná prechádzka po vyprázdnenom meste, keď som fučala do predposledného jednorazového rúška, ktoré mám doma (niekoľko nepoužitých kusov som asi pred rokom po malej nádche trestuhodne vyhodila).

Na spomínanej prechádzke som stretla celkom asi 20 ľudí. Všetci tiež statočne fučali do rúšok a vyzerali divne. Človeku s rúškom na tvári chýba niečo veľmi dôležité: ústa. Nevedno, či sa usmieva alebo zúri. Ak má aspoň pekné veľké oči ako naša bývalá ministerka zdravotníctva, fajn. Občas má ale niekto len také malé prižmúrené očičká a to už je problém. Ústa žiadne, oči nikde, namiesto tváre prázdno ako na bábke v Amish Country. Už len farbičky do ruky a riešiť.

Na doma šité rúško môžeme nakresliť, uháčkovať alebo našiť zo zvyškov látky ústa. Dámsku a pánsku verziu. Na dámsku odporúčam pekné veľké červené gamby, možno aj s trochou botoxu. Ak sa nevydaria, proste to dáte dole. Možno pridať aj zuby, aj viac ako 36, nech vidno, že na to máte.

Na zubárov však pozor: jeden mi raz prezradil, že v piatok v ambulancii máva rušno. Volajú mu chlapi, že "pán doktor, príde ku vám moja, zalepte jej ústa, nech mám cez víkend kľud", ale že sa nepredstavia a on potom tým lepidlom na korunky lepí ústa každej. A že má potom v pondelok ďakovné telefonáty.

Pánska verzia môže mať pekné plné fúzy, vykrútené po bavorsky alebo ako len chcete. Kľudne pridajte aj mužné strnisko alebo pekne zostrihanú bradu, to teraz ide. Strapatej pirátskej verzii by som sa ja osobne vyhla, ale jak je libo.

Koho už ľudské tváre omrzeli, môže sa vrhnúť na zvieracie, lebo tu sa otvárajú možnosti priam nekonečné. Všetky tie milé zajačiky, mačičky, myšičky, psy veselé aj smutné - dobrá voľba, vtáčatká všetkého druhu, hoci aj s klovákom brazílskeho tukana. Len prosím v tomto čase v žiadnom prípade nie cibetku, netopiera, ani hada. Aj keď vyrobiť takú hadiu tvár by bola pekná výzva. Netopiera zase aj preto nie, lebo chodiť dole hlavou nie je sranda. Tiež potkany nie, vraj je ich plná Terasa. Si vás pomýlia keď sa do nich pustia, a je problém. Pochopiť cibetkovú kávu sa mi ešte nepodarilo. Prasátko? - neviem... svet je samá sviňa. Bojovné typy môžu vsadiť na nosorožce, tigre, levy. Vycerená krokodília tlama musí byť tiež pôsobivá a taký slon s chobotom až po brucho je práca na pol dňa. Nech vám tá karanténa rýchlo prejde.

Nad materiálom si hlavu nelámte. Pekne z toho, čo je doma. Je super ak farbu rúška zladíte s odevom, ale zase ak nie, komu to vadí, keď vonku dokopy nikto nie je. Ak v portfóliu chýba klobúková guma a galanterka zatvorená, poslúži aj obyčajná plochá. Tá má akurát jednu nevýhodu, že ťahá uši dopredu. Človek má potom síce fantastické ústa, ale uši odstávajú ako vetrolamy, aj keď normálne sú v poriadku.

Ak sa niektoré rúško nevydarí, netreba prepadnúť zúfalstvu. Skúste ďalšie, času je dosť. Nepodarky nevyhoďte, dá sa s nimi chodiť strašiť. Trebárs susedovie spratka, čo púšťa nahlas hudbu. Ak to robieval len občas, teraz to nebude mať konca. Nezabudnite na povinný odstup aspoň jeden meter. A mlčte, nechcete predsa šíriť poplašné správy.

Nezabudnime na našich najmenších. Do nosenia rúšok sa asi veľmi nehrnú, ale vieme že treba. Prepnime v svojej tvorivosti na najvyšší level. Kedysi bol v móde Pikaču, teraz fakt neviem, ale vy už budete vedieť. Dietky budú ráno skákať z postele, aby si to krajšie uchmatli pre seba. Aj prať a žehliť sa môžu naučiť.

A senzačná príležitosť precvičiť gramatiku. Rúško alebo rúška, rúška alebo rúšky? Pokračujte k ďalším pádom a číslam.

Tak prosím: koľko príležitostí len preto, že obyčajné solídne rúška sú nedostupné a musí nastúpiť ľudová tvorivosť. Máte ďalší nápad? Pridajte do diskusie.

Ak ste dočítali až sem a pobavili ste sa, článok v ťažkých časoch splnil svoj cieľ. Ešte raz sa usmejte a majte pekný deň.